Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Рябинский: Переговоры об организации реванша Трояновского с Индонго уже начались

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский подтвердил, что он намерен организовать повторный поединок между Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго.

- Любой боксер приличного уровня обладает ударом. И если он попадает в кончик подбородка - поединок завершается. Более опытный боец всегда может «зевнуть» такой удар. Мы видели такое много раз.

Не смог избежать этого и Трояновский, бывает... Что касается переговоров о реванше, они уже начались. Индонго - интересный боксер. Размашистый, корявенький, но не банальный. Повторный бой может оказаться очень интересным, - рассказал Рябинский в интервью Fightspace.

Напомним, 3 декабря россиянин Эдуард Трояновский был нокаутирован уже на 40-й секунде боя намибийцем Джулиусом Индонго. Таким образом, он потерял чемпионский пояс IBF в суперлегком весе. Ранее Индонго ни разу не боксировал на профессиональном ринге за пределами своей страны. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Пока не обсуждал с Лебедевым повторный поединок с Гассиевым, но люди заслуживают его увидетьГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о своем намерении организовать повторный поединок Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.Андрей Рябинский: Призовой фонд боя Поветкин – Стиверн составит 3 миллиона долларовГлава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал о том, как будет распределяться призовой фонд в поединке Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаПоветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаВ субботу Александр Поветкин и Бермейн Стиверн поспорят за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC.Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квестГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.Андрей Рябинский: Вести бизнес с Доном Кингом – удовольствие ниже среднегоГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах с Доном Кингом о проведении боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: В бою с Гассиевым Лебедев боксировал со сломанной рукойГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о тяжелой травме, которую чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев получил в бою с соотечественником Муратом Гассиевым.Энтони Джошуа: Бой с Кличко – большой вызов, но с ним еще много неясногоЧемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не уверен в том, что в 2007 году он выйдет на ринг с украинцем Владимиром Кличко.Андрей Рябинский: Чахкиев от боя к бою действует все хужеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский боксер Рахим Чахкиев с каждым новым боем выглядит все хуже и хуже.Андрей Рябинский: Готов начать переговоры о реванше между Лебедевым и ГассиевымГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что готов начать переговоры о бое-реванше между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, но прежде нужно узнать желание Лебедева.Эдуард Трояновский: Сейчас я хочу отдохнуть от всегоЭкс-чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал свое состояние после поединка с намибийцем Джулиусом Индонго.Гассиев превзошел Лебедева в бою по количеству точных ударовМурат Гассиев добился перевеса в поединке с Денисом Лебедевым по количеству дошедших до цели силовых ударов.Мурат Гассиев: 12 раундов мы с Лебедевым били друг друга по голове. Просто ждал, что скажут судьиНовый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев поделился впечатлениями от своего боя с Денисом Лебедевым.Промоутер Гассиева: Мы готовы провести реванш с Лебедевым, если WBA выставит на кон свой поясСо-промоутер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал, на каких условиях может быть организован повторный поединок его подопечного с Денисом Лебедевым.Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)В субботу в Москве состоялся большой боксерский вечер, который прошел по самому непредвиденному сценарию.Денис Лебедев: Ни к кому претензий нет, но пояса надо завоевывать увереннееРоссийский боксер Денис Лебедев после поражения в бою со своим соотечественником Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе отметил, что чемпионские пояса нужно завоевывать увереннее.Мурат Гассиев: Я вырос на боях Лебедева, но рад, что выигралРоссийский боксер Мурат Гассиев, одержавший победу над своим соотечественником Денисом Лебедевым в боя за пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, заявил, что рос на боях своего соперника.Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBFРоссийский боксер Мурат Гассиев одержал победу над соотечественником Денисом Лебедевым и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.Индонго нокаутировал Трояновского на 40-й секунде боя (видео)Российский боксер Эдуард Трояновский потерпел поражение от представителя Намибии Джулиуса Индонго на 40-й секунде боя.Гассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Как это былоГассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Как это было«Советский спорт» провел прямую текстовую трансляцию представительного боксерского вечера в российской столице.Менеджер Шафикова: Денис оспорит титул IBF с Истером, предварительно, в конце февраля в СШАМенеджер российского боксера Дениса Шафикова Алексей Васильев сообщил, что его клиент проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против американца Роберта Истера-младшего, предварительно, в конце февраля в США.

Джулиус Индонго
Джулиус Индонговсе новости
Андрей Рябинский
Андрей Рябинскийвсе новости
Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновскийвсе новости
IBF
IBF