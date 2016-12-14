Андрей Рябинский: Переговоры об организации реванша Трояновского с Индонго уже начались

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский подтвердил, что он намерен организовать повторный поединок между Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго.

- Любой боксер приличного уровня обладает ударом. И если он попадает в кончик подбородка - поединок завершается. Более опытный боец всегда может «зевнуть» такой удар. Мы видели такое много раз.

Не смог избежать этого и Трояновский, бывает... Что касается переговоров о реванше, они уже начались. Индонго - интересный боксер. Размашистый, корявенький, но не банальный. Повторный бой может оказаться очень интересным, - рассказал Рябинский в интервью Fightspace.

Напомним, 3 декабря россиянин Эдуард Трояновский был нокаутирован уже на 40-й секунде боя намибийцем Джулиусом Индонго. Таким образом, он потерял чемпионский пояс IBF в суперлегком весе. Ранее Индонго ни разу не боксировал на профессиональном ринге за пределами своей страны.





