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Алексей Анисимов: На чемпионат мира рекомендовали Оленина, Раводина и Гофмана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил качество судей в лиге.

- Хочу сказать, что судейство в лиге на высоком уровне. Недаром их приглашают на чемпионаты мира, доверяют работать на финалах. Оленин, Гофман и Ержабек обслуживали золотые матчи мировых первенств. Сейчас мы рекомендовали трех главных и трех линейных для работы на чемпионате мира в Кельне и Париже. Назову рефери – Оленин, Раводин и Гофман.

Не стану скрывать, случаются ошибки. И лига наказывает тех, кто их допускает.

- Не собираетесь ли возвращать в КХЛ работающего в НХЛ Евгения Ромасько?

- Недавно я с ним разговаривал, но пусть содержание нашей беседы останется втайне.

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