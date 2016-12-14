Зинедин Зидан: Роналду – без преувеличения лучший игрок в истории «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал португальца Криштиану Роналду лучшим игроком в истории клуба.

«Любой другой игрок мог прийти в «Реал» не добиться всего того, чего добился Криштиану. Можно без преувеличения сказать, что он лучший игрок в истории «Реала».

Что сказать про четыре «Золотых мяча»? Браво! Думаю, он может выиграть его снова», – сказал Зидан.

Напомним, в четверг в полуфинале клубного чемпионата мира в Японии «Реал» сыграет с мексиканской «Америкой».