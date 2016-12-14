Роман Ротенберг: КХЛ идет по пути снижения зарплат российских игроков

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал об планирующихся изменениях финансовой политики КХЛ.

- Вопрос о введении жесткого потолка зарплат обсуждается, анализируется. Пока рано что-то заявлять. Мы за то, чтобы в лиге все были в равных условиях. Мы все выступаем за то, чтобы зарплаты были понижены, приведены в соответствие с рыночной стоимостью. Безусловно, мы идем по пути снижения контрактов российских игроков, путь определен.

Если сравнить зарплаты игроков в России с зарплатами в Финляндии, Швеции, Швейцарии, то разница огромная. Это нельзя делать резко, нельзя снять сразу пятьдесят процентов зарплаты, это надо делать постепенно, - заявил Ротенберг.

В данный момент клубы Континентальной хоккейной лиги могут выходить за пределы установленного потолка зарплат, заплатив денежный штраф в фиксированном размере.





