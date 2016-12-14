Александр Жуков: Бойкоты по политическим причинам, самое ужасное, что может быть

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

- В спорте бойкоты, особенно по политическим причинам, самое ужасное, что может быть. Этими причинами они, скорее всего, и руководствовались. Футбола, надеюсь, это не коснется, - цитирует Жукова ТАСС.

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Также о возможности бойкота сообщили представители австрийской федерации.