Андрей Рябинский: Пока не обсуждал с Лебедевым повторный поединок с Гассиевым, но люди заслуживают его увидеть

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о своем намерении организовать повторный поединок Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.

- Для меня очевидно, что реванш был бы очень интересен. Первый поединок был очень интересным, насыщенным. Это было противостояние двух разных школ бокса. Мы с Денисом еще не обсуждали это, сейчас он отдохнет, придет в себя... Я бы поговорил о реванше. Даже не с целью вырвать победу, а потому, что люди заслужили увидеть это второй раз, - заявил Рябинский в интервью Fightspace.

Напомним, 3 декабря в Москве Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева разделенным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе. При этом титул WBA остался у Дениса, так как он не был выставлен на поединок.

Ранее Гассиев заявил, что он согласится снова сразится с Лебедевым, если на кону будут стоять сразу два пояса.

