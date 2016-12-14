Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Рябинский: Пока не обсуждал с Лебедевым повторный поединок с Гассиевым, но люди заслуживают его увидеть

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о своем намерении организовать повторный поединок Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.

- Для меня очевидно, что реванш был бы очень интересен. Первый поединок был очень интересным, насыщенным. Это было противостояние двух разных школ бокса. Мы с Денисом еще не обсуждали это, сейчас он отдохнет, придет в себя... Я бы поговорил о реванше. Даже не с целью вырвать победу, а потому, что люди заслужили увидеть это второй раз, - заявил Рябинский в интервью Fightspace.

Напомним, 3 декабря в Москве Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева разделенным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе. При этом титул WBA остался у Дениса, так как он не был выставлен на поединок.

Ранее Гассиев заявил, что он согласится снова сразится с Лебедевым, если на кону будут стоять сразу два пояса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Переговоры об организации реванша Трояновского с Индонго уже началисьГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский подтвердил, что он намерен организовать повторный поединок между Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго.Андрей Рябинский: Призовой фонд боя Поветкин – Стиверн составит 3 миллиона долларовГлава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал о том, как будет распределяться призовой фонд в поединке Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаПоветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаВ субботу Александр Поветкин и Бермейн Стиверн поспорят за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC.Гассиев проведет с Лебедевым еще один бой, если тот выставит пояс чемпиона мира по версии WBAЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев отказался комментировать решение судей в бою с Денисом Лебедевым, отметив, при каких условиях он готов провести ответный поединок со своим соотечественником.Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квестГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.Андрей Рябинский: Вести бизнес с Доном Кингом – удовольствие ниже среднегоГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах с Доном Кингом о проведении боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео)Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео)Российский боксер Сергей Ковалев на презентации своей автобиографии «На грани» рассказал, что может сменить весовую категорию.IBF разрешит провести бой-реванш между Лебедевым и ГассиевымМеждународная боксерская федерация (IBF) разрешит россиянам Денису Лебедеву и Мурату Гассиеву провести бой-реванш в случае получения соответствующего запроса.Гассиеву может быть присвоено звание заслуженного мастера спортаВласти Северной Осетии рассмотрят возможность представления к званию заслуженного мастера спорта чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF) Мурата Гассиева.Денис Лебедев: У меня все в порядке, идет перезагрузкаРоссиянин Денис Лебедев заявил, что не получал тяжелых травм в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF против соотечественника Мурата Гассиева.Усик бросил вызов Гассиеву и БельюЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о своем намерении в ближайшем будущем объединить пояса.Мурат Гассиев: Готов к реваншу с ЛебедевымРоссийский боксер Мурат Гассиев, победивший Дениса Лебедева в бою за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), готов к реваншу с ним.Андрей Рябинский: В бою с Гассиевым Лебедев боксировал со сломанной рукойГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о тяжелой травме, которую чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев получил в бою с соотечественником Муратом Гассиевым.Компания «Мир бокса» прокомментировала информацию о госпитализации Лебедева после боя с ГассиевымЧемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев проходит обследование в госпитале после проигранного боя с Муратом Гассиевым, состоявшегося в минувшую субботу в Москве.Андрей Рябинский: Чахкиев от боя к бою действует все хужеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский боксер Рахим Чахкиев с каждым новым боем выглядит все хуже и хуже.Андрей Рябинский: Готов начать переговоры о реванше между Лебедевым и ГассиевымГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что готов начать переговоры о бое-реванше между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, но прежде нужно узнать желание Лебедева.Геннадий Головкин: Не стоит спорить с судейскими оценками боя Лебедев – ГассиевЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин высказался о поединке между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Головкин консультировал и настраивал Гассиева перед боем с ЛебедевымЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и WBO Геннадий Головкин принял участие в подготовке Мурата Гассиева к поединку с Денисом Лебедевым за чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.Арбитр боя Лебедев – Гассиев: При всем уважении к Денису, победил МуратАрбитр боя Лебедев – Гассиев: При всем уважении к Денису, победил МуратАрбитр Александр Калинкин, обслуживающий поединок Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, объяснил, почему он выставил счет 116-112.Количество или качество? Разбор боя Лебедев – ГассиевКоличество или качество? Разбор боя Лебедев – ГассиевКорреспондент «Советского спорта» пересмотрел титульный поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, чтобы определить победителя.

Мурат Гассиев
Мурат Гассиеввсе новости
Денис Лебедев
Денис Лебедеввсе новости
Андрей Рябинский
Андрей Рябинскийвсе новости