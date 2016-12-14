Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Доклад Макларена никакого отношения к чемпионату мира по футболу не имеет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам, что доклад Макларена не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в России.

- Что по футболу? Думаю, у кого-то есть огромное желание отнять турнир... Мы же все понимаем, что у каждого свои цели. Есть, конечно, у кого-то цель по чемпионату мира по футболу. Но в целом я не вижу никаких проблем. Доклад Макларена никакого отношения не имеет. Чемпионат мира мы готовим, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноватьсяАмериканский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболуДепутат Госдумы РФ прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетонуЧемпионат мира по бобслею и скелетону перенесен из Сочи по решению международной федерации по этим видам спорта. Турнир должен был состояться в России в 2017 году.Валентин Балахничев: Перепроверка допинг-проб только у россиян покажет окончательную политизированность и русофобиюЭкс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал решение о перепроверке проб российских спортсменов после второй части доклада Макларена. Он считает, что перепроверка проб только у россиян будет свидетельствовать о политической ангажированности процесса.Виталий Мутко: Пока нет предпосылок к срыву ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в СочиВице-премьер правительства России прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону в Сочи. Он отметил, что не видит опасности отмены турнира.Глава НОК Великобритании: Если Россия признает проблемы с допингом, она сможет довольно быстро все исправитьНовый глава Национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте. Он отметил, что россиянам нужно признать существование проблемы.Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира 2018 года в России. Об этом было объявлено перед началом торжественной церемонии спецгашения почтовых марок филателистической программы ФИФА в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионовПрезидент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.Заммэра Москвы: В рамках Кубка конфедераций намерены провести в «Лужниках» пробный матчЗаместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал о готовности стадиона «Лужники» после реконструкции.«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор Ловчева«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях.Мутко сменил Шувалова на посту председателя координационного совета ЧМ-2018Вице-премьер РФ Виталий Мутко сменил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на посту председателя координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в распоряжении правительства РФ.На стадионе «Лужники» установят 40 лифтовСтроители приступили к монтажу лифтов на Большой спортивной арене «Лужники», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Всего на обновленном стадионе будет установлено 40 лифтов, четыре из них уже смонтировали.Станислав Черчесов: Работа в сборной России – вершина в моей тренерской карьереГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что работа в национальной команде является вершиной в его тренерской карьере.Станислав Черчесов: По Кубку конфедераций можно будет судить о сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что страна и футбольная сборная постараются приложить максимум усилий, чтобы оставить приятное впечатление от выступления на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной ЛатвииЧетырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохо«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохоЭкс-защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС.Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубеЭкс-защитник саранской «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко по поводу многомесячных долгов по зарплате.Йозеф Блаттер: Лишение России ЧМ-2018 будет катастрофойБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер призвал отказаться от идеи лишения России права провести чемпионат мира 2018 года. Он считает такой сценарий катастрофическим.Йозеф Блаттер: Платини не стал президентом ФИФА, потому что из-за него США не получили ЧМ-2022Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер объяснил, почему француз Мишель Платини не возглавил Международную федерацию футбола.Андрей Кириленко: Серьезный вес у России есть всего в нескольких международных федерацияхПрезидент РФБ Андрей Кириленко заявил, что для лучшего реагирования на обвинения WADA России необходимо усиливать свое представительство в международных федерациях.

Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018