Виталий Мутко: Доклад Макларена никакого отношения к чемпионату мира по футболу не имеет

Президент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам, что доклад Макларена не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в России.

- Что по футболу? Думаю, у кого-то есть огромное желание отнять турнир... Мы же все понимаем, что у каждого свои цели. Есть, конечно, у кого-то цель по чемпионату мира по футболу. Но в целом я не вижу никаких проблем. Доклад Макларена никакого отношения не имеет. Чемпионат мира мы готовим, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.