Сергей Шишкарев: Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что главный тренер сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с командой.



- Евгений Васильевич Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной России, федерация полностью доверяет ему. Мы договорились, что как минимум до следующей Олимпиады он будет работать в сборной. Будем готовиться вдумчиво, более целенаправленно с использованием всех современных мировых методик, - цитирует Шишкарева «Р-Спорт».

Напомним. во вторник Россия сыграла вничью с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции и лишилась шансов на выход в полуфинал.