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Сергей Шишкарев: Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что главный тренер сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с командой.

- Евгений Васильевич Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной России, федерация полностью доверяет ему. Мы договорились, что как минимум до следующей Олимпиады он будет работать в сборной. Будем готовиться вдумчиво, более целенаправленно с использованием всех современных мировых методик, - цитирует Шишкарева «Р-Спорт».

Напомним. во вторник Россия сыграла вничью с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции и лишилась шансов на выход в полуфинал.

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