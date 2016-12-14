Сергей Шишкарев: Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной
Президент
Федерации гандбола России Сергей
Шишкарев рассказал, что главный
тренер сборной России Евгений Трефилов
продолжит работу с командой.
- Евгений Васильевич Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной России, федерация полностью доверяет ему. Мы договорились, что как минимум до следующей Олимпиады он будет работать в сборной. Будем готовиться вдумчиво, более целенаправленно с использованием всех современных мировых методик, - цитирует Шишкарева «Р-Спорт».
Напомним. во вторник Россия сыграла вничью с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции и лишилась шансов на выход в полуфинал.
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