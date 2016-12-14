Илья Геркус: Тяжело наблюдать за поражениями «Локомотива», понимая, что ничего не можешь сделать

Президент «Локомотива» Илья Геркус убежден в том, что команда выступает в чемпионате России ниже своих возможностей.

- С нашим подбором футболистов мы вполне могли бы сейчас располагаться в пятерке. Однако на протяжении первой части сезона не раз случались досадные оплошности и, возможно, недоработки. То в одном факторе нам немножко не хватило, то в другом... Но, несмотря на это, катастрофических поражений и откровенно плохой игры не было ни разу: всегда выглядели достойно и боролись за результат. Скажу больше, во всех проигранных матчах мы могли взять верх над соперниками.

Тяжело наблюдать за поражениями, понимая, что ничего не можешь сделать. Тем не менее, старался от всех этих негативных эмоций отходить и оценивать ситуацию трезво. Надеюсь, что наши неудачи позади.

Сколько времени понадобится Семину, чтобы найти нужный баланс? Эта команда может бороться за место в еврокубках, то есть занимать место в пятерке. Такой результат будем считать достойным. Надеемся и на победу в Кубке России, - рассказал Геркус в интервью газете «Гудок».

После 17 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Юрий Семин вернулся на пост столичной команды 26 августа.