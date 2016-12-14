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Дерлюк продолжит карьеру в «Торпедо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший защитник ХК «Сочи» Роман Дерлюк продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо», сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

«Дерлюк подписал контракт с «Торпедо». Соглашение с клубом до конца сезона», - цитирует Николаева «Р-Спорт».

В прошлом месяце ХК «Сочи» расторг контракт с 30-летним Дерлюком по соглашению сторон. Ранее он был помещен в список отказов, откуда ни один из клубов КХЛ его не забрал. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 11 матчей в КХЛ, не отметившись набранными очками.

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