Дерлюк продолжит карьеру в «Торпедо»
Бывший защитник ХК «Сочи» Роман Дерлюк продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо», сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.
«Дерлюк подписал контракт с «Торпедо». Соглашение с клубом до конца сезона», - цитирует Николаева «Р-Спорт».
В прошлом месяце ХК «Сочи» расторг контракт с 30-летним Дерлюком по соглашению сторон. Ранее он был помещен в список отказов, откуда ни один из клубов КХЛ его не забрал. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 11 матчей в КХЛ, не отметившись набранными очками.
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