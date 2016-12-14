Александр Зубков: Чемпионат мира-2017, перенесенный из Сочи, Россия бойкотировать не будет

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подтвердил, что сборная страны примет участие в мировом первенстве 2017 года, которое было перенесено из Сочи.

- Я вам на 100 процентов могу гарантировать, что чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет не в нашей стране, мы бойкотировать не будем. Приедем и будем доказывать, что на любом чемпионате мира мы можем бороться. Докажем также, что являемся мировыми лидерами и будем бороться за медали, - цитирует Зубкова агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что предстоящий чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи.

Чемпионат пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее.

В официальном пресс-релизе IBSF отмечалось, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.







