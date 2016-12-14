Шалунов и Шумаков могут перейти в ЦСКА
Исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает возможность приобретения нападающих «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова после окончания нынешнего сезона.
«Интерес к этим нападающим у всех скаутских служб клубов КХЛ. Это приличные ребята, мы рассматриваем их, думаем. По поводу их шансов стать игроками ЦСКА не стал бы отвечать - это некорректно. Они - игроки «Сибири. Как только сезон закончится - будем думать, каким путем двигаться дальше, но мы не только этими хоккеистами интересуемся», - цитирует Есмантовича ТАСС.
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