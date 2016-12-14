Волейбол на снегу признан официальной дисциплиной спорта в России

14 декабря в Москве состоялось заседание комиссии Министерства спорта России, на которой волейбол на снегу был признан официальной спортивной дисциплиной. Члены комиссии проголосовали единогласно за данное решение, сообщили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Заявку перед комиссией презентовал генеральный директор Всероссийской Ассоциации пляжных видов спорта, член комиссий FIVB и ЕКВ по пляжному волейболу Илья Володарский.

«14 декабря 2016 года можно смело назвать исторической датой. Сегодня начинается новый этап в развитии волейбола на снегу в России. В прошлом сезоне этот вид спорта уже получил признание от ЕКВ, был проведен европейский тур. Приятно, что Министерство спорта России поддержало нашу инициативу и признала эту дисциплину официальной. Уже в ближайшее время в нашей стране планируется проведение целого ряда мероприятий, как российского, так и международного уровня. Уверен, у волейбола на снегу есть отличные перспективы и большое будущее», – отметил Володарский.

В мае 2016 года на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи впервые в истории состоялся выставочный турнир по волейболу на снегу. Тогда был поставлен мировой рекорд по высоте проведения волейбольного матча - 2320 метров. В сезоне 2015/2016 волейбол на снегу был официально признан Европейской конфедерацией волейбола, был проведен первый в истории европейский тур. Руководство Всероссийской федерации волейбола в лице президента Станислава Шевченко также выразило готовность подключиться к активному развитию новой дисциплины спорта в России.