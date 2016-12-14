Чемпионат Европы. Венгрия – Россия. Онлайн
Матч основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу на сайте «Советского спорта».
Следить за ходом матча Венгрия - Россия можно здесь.
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|Гандбол
|Венгрия19 : 16Россия
|Баскетбол
|Зенит- : -Уникаха
|Гандбол
|Чехия- : -Норвегия
|Баскетбол
|Химки- : -Бильбао
|Футбол
|Сандерленд- : -Челси
|Футбол
|Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Матч основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу на сайте «Советского спорта».
Следить за ходом матча Венгрия - Россия можно здесь.