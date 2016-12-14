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Трефилов признан лучшим тренером 2016 года

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов стал лучшим тренером по версии Национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации «Гордость России».

Под руководством Трефилова сборная России впервые в истории стала олимпийским чемпионом, выиграв золото Игр в Рио-де-Жанейро.

Также в 2016 году Трефилов привел «Астраханочку» к первой в истории клуба победе в чемпионате России. 

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