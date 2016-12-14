Трефилов признан лучшим тренером 2016 года
Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов стал лучшим
тренером по версии Национальной премии в области физической культуры и спорта в
номинации «Гордость России».
Под руководством Трефилова сборная России впервые в истории стала олимпийским чемпионом, выиграв золото Игр в Рио-де-Жанейро.
Также в 2016 году Трефилов привел «Астраханочку» к первой в истории клуба победе в чемпионате России.
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