Елена Вяльбе: Думаю, вторая часть доклада Макларена может коснуться лыжных гонок

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.

- Еще до того, как была опубликована вторая часть доклада Макларена, МОК делал заявления, чтобы международные федерации зимних видов спорта не проводили соревнования в России. Думаю, это может коснуться и нас, - сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во вторник официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.