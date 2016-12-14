Илья Геркус: Наше внимание направлено на усиление атаки «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах на зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.

- Очевидно, что у нас есть определенные трудности в атаке. Поэтому сейчас наше внимание направлено именно в эту сторону. Если же говорить об усилении глобально, то мы хотели бы в дальнейшем делать ставку на своих воспитанников, на их развитие. Есть надежды на игроков молодежной команды. Более того, сейчас мы «перезапустим» «Локомотив-2». Будем использовать эту команду как возможность доведения наших молодых игроков до уровня большого футбола. Что же касается трансферов, то хочу заметить, что трансферы – это такая «народная забава», когда всем кажется, что решение лежит на поверхности: мол, сейчас купим кого-то, и все получится. Нет, так быстро ничего не происходит. Трансфер сам по себе ничего не решает.

Футболист должен сыграться с партнёрами по команде, войти в её игровую модель, понять требования тренерского штаба, быть готовым физически... Важно, чтобы игроки подходили нам ментально, чтобы это были молодые ребята, у которых есть перспектива роста.

Трансферы, думаем, будут происходить уже во второй половине межсезонья. Ведь европейское заявочное «окно» захлопывается на вход значительно раньше нашего. Между тем наше ещё больше месяца будет открыто. Это нам на руку. Если брать игроков из Европы, то проще это будет сделать в феврале, - рассказал Геркус в интервью газете «Гудок».

После 17 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Команда забила 21 мяч в национальном первенстве, пропустив 13.