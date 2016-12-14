Игорь Есмантович: Правильно, что перевели овертаймы на новый формат
И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ.
– Хорошо пообщались, конструктивно, – заявил Есмантович после окончания совещания.
– Переход на новый формат овертаймов? «Три на три» – это отлично! И в первую очередь для зрителей. Очень правильное решение. Хорошее катание хоккеиста в концовке матча будет влиять на голевой результат. И это здорово.
После декабрьской паузы в чемпионате КХЛ официально переходит на новый формат проведения овертаймов.
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