Игорь Есмантович: Правильно, что перевели овертаймы на новый формат

И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ.

– Хорошо пообщались, конструктивно, – заявил Есмантович после окончания совещания.

– Переход на новый формат овертаймов? «Три на три» – это отлично! И в первую очередь для зрителей. Очень правильное решение. Хорошее катание хоккеиста в концовке матча будет влиять на голевой результат. И это здорово.

После декабрьской паузы в чемпионате КХЛ официально переходит на новый формат проведения овертаймов.