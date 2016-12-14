Врба и ведущие игроки «Анжи» могут зимой покинуть клуб
Главный тренер «Анжи» Павел Врба и ведущие игроки команды могут покинуть ее в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По данным издания, причиной являются разногласия между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан.
При наихудшем варианте развития событий махачкалинцы будут доигрывать сезон дублирующим составом.
После 17-ти туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России.
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