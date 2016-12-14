«Куньлунь» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи только в Пекине
Спортивный директор китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о планах команды на сезон-2017/18.
- В следующем сезоне будем играть в Пекине - 200 процентов. Шанхая точно не будет.
Мы обязаны играть 10 русскими и китайцами. С китайцами проблем нет, но они недотягивают до уровня. Руководство не нагнетает, но хочет, чтобы больше китайских игроков выходило на лед. Процесс необратим: все больше и больше китайских хоккеистов будет играть, - цитирует Кречина агентство ТАСС.
Напомним, в текущем сезоне китайская команда дебютировала в регулярном чемпионате КХЛ.
В данный момент «Куньлунь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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