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Васин вернулся в ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник Виктор Васин, права на которого принадлежат ЦСКА, вернулся из «Уфы» в армейский клуб, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Напомним, Васин был арендован «Уфой» летом до конца сезона. Защитник провел в ее составе 17 матчей.

«Договор об аренде был до конца сезона, но ЦСКА воспользовался пунктом о возможности вернуть его досрочно. Документы уже подписали. Мы только рады, что Виктор будет играть за ЦСКА, желаем ему дальше прогрессировать», – цитирует Газизова «Р-Спорт».

В понедельник ЦСКА объявил о назначении на должность главного тренера команды Виктора Гончаренко, до этого возглавлявшего «Уфу».

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