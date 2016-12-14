Васин вернулся в ЦСКА

Защитник Виктор Васин, права на которого принадлежат ЦСКА, вернулся из «Уфы» в армейский клуб, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Напомним, Васин был арендован «Уфой» летом до конца сезона. Защитник провел в ее составе 17 матчей.

«Договор об аренде был до конца сезона, но ЦСКА воспользовался пунктом о возможности вернуть его досрочно. Документы уже подписали. Мы только рады, что Виктор будет играть за ЦСКА, желаем ему дальше прогрессировать», – цитирует Газизова «Р-Спорт».

В понедельник ЦСКА объявил о назначении на должность главного тренера команды Виктора Гончаренко, до этого возглавлявшего «Уфу».