Рабочий сломал ногу при падении с высоты на стадионе на Крестовском острове
Рабочий из Таджикистана
сломал ногу, упав с высоты на строящемся стадионе в Петербурге.
По сообщению «Фонтанки» инцидент произошел около полудня 14
декабря. Обстоятельства получения травмы устанавливаются.
Напомним, за весь период строительства стадиона на
Крестовском, с 2007 по 2016 год, погибло трое рабочих, в том числе, гражданин
Северной Кореи.
Арену введут в эксплуатацию 26 декабря, «Зенит» проведет
первый матч на ней весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка
конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.
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