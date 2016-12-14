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Эдуард Трояновский: В бою с Индонго я допустил ошибку в одном конкретном эпизоде

Источник:  Лента.РуКомментарии

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Эдуард Трояновский готов взять реванш у намибийца Джулиуса Индонго. 

- Я не понимаю, откуда люди взяли, что я недооценил соперника. Что я сделал, чтобы был повод так думать? Я хорошо настроился, но допустил ошибку в одном конкретном эпизоде. Это бокс, этим он и хорош.

В этом отношении есть прогресс, между сторонами есть взаимопонимание, все должно решиться положительно. Я готов ехать в Африку, если потребуется. Я сделаю все, чтобы закрыть это недоразумение, - цитирует Трояновского «Лента.ру».

Напомним, 3 декабря россиянин Эдуард Трояновский был нокаутирован уже на 40-й секунде боя намибийцем Джулиусом Индонго. Таким образом, он потерял чемпионский пояс IBF в суперлегком весе. Ранее Индонго ни разу не боксировал на профессиональном ринге за пределами своей страны. 

Андрей Рябинский: Переговоры об организации реванша Трояновского с Индонго уже начались


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