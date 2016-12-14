«Торино» не продаст Льяича в «Спартак»

Полузащитник сборной Сербии Адам Льяич не перейдет в московский «Спартак» из итальянского «Торино», сообщает TMW.

По данным источника, «Торино» отклонил предложение московского клуба.

На данный момент трансферная стоимость 25-летнего полузащитника составляет около 10 миллионов евро. Он присоединился к «Торино» минувшим летом, перейдя из «Ромы» за 8,5 миллионов. В 12 матчах серии А игрок забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В Кубке Италии Льяич в двух играх забил два мяча при двух результативных передачах.