В CS:GO обновлена модель контртеррориста SAS
Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором изменила модель контртеррориста подразделения SAS.
Полный список изменений:
Звук:
-Обновлён звук C4 для лучшего определения направления в системе HRTF.
-Исправлена ошибка, при которой некоторые звуки в системе HRTF звучали приглушённо.
-На системе OSX добавлена опция включения HRTF. Уменьшена задержка HRTF.
Публичное лобби:
-Улучшен алгоритм и качество поиска публичных лобби.
Карты:
-Обновлен радар на Nuke.
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