Серхио Рамос не сыграет с «Америкой»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит полуфинал клубного чемпионата
мира с мексиканской «Америкой», сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
«Он не будет играть. Ничего серьезного. Он немного переутомился. И мы не будем рисковать. Посмотрим, будет ли он готов к воскресенью», – сказал Зидан.
Напомним, в четверг в полуфинале клубного чемпионата мира в Японии «Реал» сыграет с мексиканской «Америкой». Начало матча – 13:30 (мск).
Матч
Место и дата
15 декабря 13:30, Ниссан Стадиум, Онлайн-трансляция
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