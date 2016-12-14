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Серхио Рамос не сыграет с «Америкой»

Источник:  ASКомментарии

Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит полуфинал клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой», сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.

«Он не будет играть. Ничего серьезного. Он немного переутомился. И мы не будем рисковать. Посмотрим, будет ли он готов к воскресенью», – сказал Зидан.

Напомним, в четверг в полуфинале клубного чемпионата мира в Японии «Реал» сыграет с мексиканской «Америкой». Начало матча – 13:30 (мск).

Матч

Америка - Реал

Место и дата

15 декабря 13:30, Ниссан Стадиум, Онлайн-трансляция

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