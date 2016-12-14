Сергей Зиновьев: Я голосовал за то, чтобы дедлайн заявочного окна не переносили
Президент новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев – о реформах КХЛ и проблемах своего клуба.
- Вы довольны, что дедлайн заявочного окна не стали переносить на 15 января?
- Лига так решила. Сам я тоже голосовал за то, чтоб не переносили. Потому что если уж установили правила – их надо выполнять.
- Но вот на новый формат овертаймов – «3 на 3» - лига перешла по ходу сезона.
- Это как раз нормально и никому не помешает. Увеличится количество голов. Добавится зрелищности. Тем более, что НХЛ этот формат опробовала. Он за океаном людям нравится. Неплохая идея.
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