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Скончался Геннадий Цыгуров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Геннадий Цыгуров
Геннадий ЦыгуровИсточник: «Советский спорт»

Ушел из жизни заслуженный тренер СССР Геннадий Цыгуров. 

Цыгуров - советский хоккеист, защитник; советский и российский тренер по хоккею с шайбой.

В 1989 году ему было присвоено звание заслуженного тренера Советского Союза.

В 1978-1984 и 1987-1990 годах он тренировал челябинский «Трактор». Под руководством Цыгурова тольяттинская «Лада» дважды становилась чемпионом МХЛ (1994, 1996). Он также работал с «Ладой» в 2011/12 годах.

В 1995-1996 и 1998-2000 годах - был вторым тренером национальной сборной России. В 1999 году молодежная сборная страны, где он работал главным тренером, стала чемпионом мира.

В 2014 году Геннадию Цыгурову было диагностировано онкологическое заболевание (рак печени).

«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Цыгурова. 

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