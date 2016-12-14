Дмитрий Чернышенко: Мы удовлетворены тем, что посещаемость матчей КХЛ превышает отметку в три миллиона

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги общего собрания руководителей клубов КХЛ.

«Наши встречи с руководителями клубов во время декабрьской паузы в чемпионате стали хорошей традицией, позволяя нам «сверить часы» по важнейшим вопросам развития лиги, клубов и хоккея в целом. Всего в таком широком формате совещания мы обсуждали вопросы уже в пятый раз за последние два года. Позади две трети регулярного сезона КХЛ, очертания первых восьмерок на Западе и Востоке постепенно формируются, но у всех клубов сохраняются шансы на попадание в плей-офф.

Мы удовлетворены тем, что за последние четыре сезона посещаемость матчей на текущий момент чемпионата стабильно превышает отметку в три миллиона зрителей. Благодарю всех представителей клубов за содержательный диалог, конструктивные предложения и поздравляю с приближающимся новым годом, в котором, уверен, мы продолжим плодотворно работать над совместным развитием нашей лиги. Желаю всем зрелищного завершения регулярного чемпионата, болейте за хоккей и ходите на хоккей!», – приводит слова Чернышенко официальный сайт КХЛ.