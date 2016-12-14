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Энтони Джошуа: Побив Кличко, я смогу стать легендой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа уверен, что поединок с Владимиром Кличко может стать важнейшей вехой в его карьере.

- Такие бои сразу же меняют представление людей о твоем месте в истории и боксерской иерархии. 

Ты должен пройти подобные испытания много раз, но сейчас мне предстоит начало этой кампании. Только победив Кличко, я смогу стать легендой, - заявил Джошуа.

- Я не боксировал полтора года, но я чувствую, что это скорее плюс. В последнем поединке (против Тайсона Фьюри) я не показал всего, на что способен. Моя мотивация по-прежнему очень высока, - в свою очередь сказал Владимир.

Напомним, бой Джошуа - Кличко состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.

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