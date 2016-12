Энтони Джошуа: Побив Кличко, я смогу стать легендой

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа уверен, что поединок с Владимиром Кличко может стать важнейшей вехой в его карьере.

- Такие бои сразу же меняют представление людей о твоем месте в истории и боксерской иерархии.

Ты должен пройти подобные испытания много раз, но сейчас мне предстоит начало этой кампании. Только победив Кличко, я смогу стать легендой, - заявил Джошуа.

Anthony Joshua says he can become "a legend overnight" if he beats Wladimir Klitschko.



Read: https://t.co/WyM68Aesv7 pic.twitter.com/YVSuvSRSqn