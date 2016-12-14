Виталий Мутко: Не думаю, что нужно драматизировать ситуацию с чемпионатом мира в Сочи

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с отменой чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.

- Мне кажется, наша федерация бобслея дала исчерпывающие объяснения. Не думаю, что эту ситуацию нужно драматизировать. Приняли такое решение. У нас с этой международной федерацией прекрасные отношения, у нас отличную трассу построили, блестяще на ней проведен олимпийский турнир… Мне кажется, сейчас просто всем надо успокоиться. Войти в правовое русло и поработать с докладом независимого эксперта и комиссии. В докладе сделаны какие-то выводы, но решения должны принимать международные спортивные организации. Надеюсь, что они выслушают наши федерации, позицию наших специалистов. Так что, думаю, ничего страшного здесь нет, - рассказал Виталий Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, во вторник официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.