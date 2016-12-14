«Лада» выразила соболезнования семье Геннадия Цыгурова

Тольяттинская «Лада» выступила со специальным обращением в связи со смертью бывшего главного тренера команды Геннадия Цыгурова.

«В последние годы Геннадий Федорович проходил лечение от рака. Несмотря на серьезную болезнь Цыгуров даже во время лечения не оставлял работу на благо российского хоккея в родном для него Челябинске.



Именно под руководством Геннадия Цыгурова тольяттинская «Лада» добилась самых выдающихся высот в своей истории - звания двукратного чемпиона России и обладателя Кубка Европы. Геннадий Цыгуров - почетный гражданин города Тольятти, именная табличка с фамилией тренера есть в недавно открытом архитектурном комплексе «Символ спортивной славы Тольятти».



Коллектив хоккейного клуба «Лада» выражает глубокие соболезнования и слова поддержки семье Цыгуровых», – говорится в заявлении на официальном сайте «Лады».

Напомним, заслуженный тренер СССР скончался на 75-м году жизни.

Под руководством Цыгурова тольяттинская «Лада» дважды становилась чемпионом МХЛ (1994, 1996). Он также работал с командой в 2011/12 годах.