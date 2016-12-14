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Игорь Денисов стал автором лучшего гола «Локомотива» в 2016 году (видео)

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Болельщики московского «Локомотива» признали мяч Игоря Денисова в ворота «Томи» в рамках 16-го тура РФПЛ самым красивым в уходящем году.

За гол полузащитника железнодорожников проголосовало 1990 человек или 31,8 процента от общего числа.

Второе место по итогам голосования в клубной группе в «Вконтакте» занял мяч, забитый полузащитником Мануэлем Фернандешем в ворота «Крыльев» в матче 1/8 финала Кубка России – 1747 голосов или 27,9 процента.

Третье место осталось за голом нападающего Маркеса Майкона в ворота ЦСКА в матче 11-го тура – 1708 голосов или 27,3 процента.

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