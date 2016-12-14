ЦСКА вернул де Коло в заявку на Евролигу

ЦСКА вернул защитника Нандо де Коло в заявку на Евролигу. Ожидается, что француз примет участие в домашнем матче армейцев с «Барселоной» 16 декабря, сообщает Eurohoops.

Де Коло был исключен из заявки месяц назад после того, как получил травму и выбыл из строя. Позицию легионера занял Джоэл Фрилэнд.

После этого ЦСКА покинул Джефф Эйрс, что позволило вернуть де Коло в заявку, не убирая из нее других иностранцев.