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Алекс Сонг готов перейти из «Рубина» в турецкий «Османлыспор»

Источник:  FanatikКомментарии

29-летний полузащитник «Рубина» и сборной Камеруна Алекс Сонг может продолжить карьеру в турецком клубе «Османлыспор».  

По информации Fanatik, Сонг готов подписать с «Османлыспором» контракт на три года. Клуб ведет с «Рубином» переговоры об условиях перехода футболиста.

Напомним, Алекс Сонг подписал контракт с казанцами минувшим летом, будучи в статусе свободного агента. Он провел 9 матчей чемпионата России, отметившись двумя результативными передачами.

«Османлыспор» занял первое место в группе Лиги Европы-2016/17, сумев обойти «Вильярреал». В 1/16 финала команда сразится с бельгийским «Гентом».

С 2005 года Алекс Сонг сыграл 49 матчей за сборную Камеруна.

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