Александр Тихонов: Думаю, в биатлоне более разумные люди, такого как с бобслеем не будет

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможности отмены восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени.

– Я думаю, в биатлоне более разумные люди и такого как с бобслеем не будет. А кроме того, Кубок мира в Тюмени пройдет в конце марта — в Европе уже снега нет. Сегодня я буду связываться Европой, переговорю. Этот вопрос уже ставился и пока никаких решений о снятии России не принимали, – передает слова Тихонова «Свободная пресса».

Напомним, во вторник Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение об отмене чемпионата мира в Сочи. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Добавим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет в биатлонном центре «Жемчужина Сибири» с 9 по 12 марта 2017 года.