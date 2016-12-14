Virtus.pro получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017

Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила польская команда Virtus.pro.





В турнире примут участие 16 команд. Восемь коллективов пройдут этап открытых и закрытых отборочных, а остальные восемь получат прямые инвайты. Для Европы выделены четыре слота, три для Северной Америки, а для Азии и Океании один слот.



Группой этап DreamHack Masters Las Vegas 2017 пройдет с 15 по 17 февраля в Лас-Вегасе в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Стадия плей-офф запланирована на 18 и 19 февраля в MGM Grand Garden Arena. Призовой фонд чемпионата составит 450 000 долларов.

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