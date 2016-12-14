Анатолий Тимощук: Пока не решил, продолжу ли карьеру игрока, или же стану тренером

Бывший капитан «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук пока не принял решение о продолжении или завершении карьеры игрока.

- Думаю, что останусь в спорте. Сейчас рассматриваю предложения относительно продолжения своей футбольной карьеры либо начала тренерской карьеры. Есть хорошие варианты и предложения. Больше, конечно, на тренерскую должность... Сейчас всем, кто обращается ко мне, прошу дать мне отдохнуть, потому что был длинный и насыщенный сезон, много матчей тяжелых было, чемпионат Европы... Летом не удалось отдохнуть, поэтому хочу сейчас взять небольшую паузу, а потом уже думать о том, как двигаться дальше.

С Луческу мы давно в хороших отношениях. Когда есть возможность - созваниваемся или встречаемся, ужинаем вместе. Это общение осталось еще со времен «Шахтера» и, я думаю, что Луческу нужна информация о том, что происходит в клубе, в городе, с болельщиками и не более того. Пока я еще не принял решение, но предложения у меня есть, - рассказал Тимощук.

Напомним, прошлый сезон украинский полузащитник провел в составе «Кайрата».

Недавно Тимощук принял участие в турнире памяти Андрея Гусина, который прошел на загородной базе киевского «Динамо».