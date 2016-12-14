Смолов – лучший игрок «Краснодара» в декабре

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком команды в декабре признан ее лучший бомбардир Федор Смолов.

Смолов, ставший автором забитых мячей в ворота «Крыльев Советов» и «Ниццы», победил с большим отрывом - за него отдали голоса 45,5 % проголосовавших. Отметим, что форвард в текущем сезоне третий раз признается болельщиками лучшим игроком месяца – ранее он первенствовал в опросах июля-августа и сентября.

Вторым стал капитан «Краснодара» Андреас Гранквист (13,1%), третьим – полузащитник Марат Измайлов (8,6%).

Всего в голосовании приняли участие около 1200 человек.