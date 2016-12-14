На первом зимнем сборе «Спартак» сыграет с «Копенгагеном»

На первом сборе, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 18 января по 1 февраля, «Спартак» сыграет один контрольный матч. Об этом сообщает официальный сайт московской команды.

Спарринг-партнером красно-белых 31 января станет 11-кратный чемпион Дании «Копенгаген».

Добавим, что в текущем первенстве страны футболисты, представляющие датскую столицу, лидируют с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя – «Брондбю».