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На первом зимнем сборе «Спартак» сыграет с «Копенгагеном»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

На первом сборе, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 18 января по 1 февраля, «Спартак» сыграет один контрольный матч. Об этом сообщает официальный сайт московской команды.

Спарринг-партнером красно-белых 31 января станет 11-кратный чемпион Дании «Копенгаген».

Добавим, что в текущем первенстве страны футболисты, представляющие датскую столицу, лидируют с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя – «Брондбю».

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