ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия Цыгурова

Федерация хоккея России выступила с обращением в связи со смертью заслуженного тренера СССР Геннадия Цыгурова.

«Федерация хоккея России приносит соболезнования в связи с кончиной Геннадия Цыгурова. Мы глубоко опечалены новостью об этой трагедии и выражаем слова искренней поддержки родным и близким Геннадия Федоровича», - говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Напомним, заслуженный тренер СССР скончался на 75-м году жизни.

Под руководством Цыгурова тольяттинская «Лада» дважды становилась чемпионом МХЛ (1994, 1996). Он также работал с командой в 2011/12 годах.

В 2014 году Геннадию Цыгурову было диагностировано онкологическое заболевание (рак печени).

