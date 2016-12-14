Оскар: Уверен в переходе в «Шанхай СИПГ» на 90%

Полузащитник «Челси» Оскар прокомментировал свой возможный переход в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

«Уверен в переходе в эту команду на 90%. Все просто зависит от некоторых бюрократических деталей», - сказал бразилец.

Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходит в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября.

За «Шанхай СИПГ» выступает экс-форвард «Зенита» Халк, а бывший тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш является главным тренером команды.