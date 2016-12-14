Александр Гацкан: Бердыев в футболе 24 часа в сутки, я очень ему благодарен

Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал о той роли, которую сыграл в развитии его карьеры Курбан Бердыев.

- Курбан Бекиевич - профессионал своего дела. Таких встретишь очень редко. 24 часа в сутки он в футболе!

Я ему очень благодарен за то, что он дал мне шанс стать капитаном и добиться результатов, которых мы в этом году достигли. С ним у нас хорошие отношения футболиста и тренера.

У меня тут контракт еще на полтора года, а потом уже как Бог даст! Сейчас могу честно сказать, что я думаю только о «Ростове», и вообще «Ростов» - у меня в приоритете, - заявил Гацкан в интервью порталу Moldova.sports.md.

Александр Гацкан был признан лучшим футболистом Молдовы.

Напомним, «Ростов» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сыграет с пражской «Спартой».

Гацкан играет за ростовчан с 2008 года. Ранее он играл под руководством Курбана Бердыева в казанском «Рубине».





