Александр Попов: Пресса должна быть на нашей стороне, а не писать желтизну

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

- ЧМ в Сочи у нас отобрали. Не угрожает ли теперь такая же участь другим турнирам, которые пройдут зимой в России?

- Хочется надеяться, что другим соревнованием в России ничто не угрожает. Многое будет зависеть от того, как сработают люди, причастные к этим процессам. И в этой ситуации пресса должна быть на нашей стороне, а не собирать всякий мусор и писать желтизну. Не знаю, чем руководствовались чиновники международной федерации, перенеся ЧМ из Сочи. Они никаких аргументов не привели, а лишь поддались общему мнению.

- Россия не должна бойкотировать чемпионат, который пройдет в другой стране?

- О бойкоте речи не должно быть. В любой ситуации надо сохранять лицо. Надо ехать на чемпионат мира, выступить там достойно, и если ребятам удастся, то и выигрывать. Надо показать, где наше законное место.

- Какие санкции со стороны МОК грозят России?

- Могу точно сказать, что решения будут приняты не в интересах ВАДА, а в интересах Международного олимпийского комитета.