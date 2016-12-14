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Александр Попов: Пресса должна быть на нашей стороне, а не писать желтизну

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

- ЧМ в Сочи у нас отобрали. Не угрожает ли теперь такая же участь другим турнирам, которые пройдут зимой в России?
- Хочется надеяться, что другим соревнованием в России ничто не угрожает. Многое будет зависеть от того, как сработают люди, причастные к этим процессам. И в этой ситуации пресса должна быть на нашей стороне, а не собирать всякий мусор и писать желтизну. Не знаю, чем руководствовались чиновники международной федерации, перенеся ЧМ из Сочи. Они никаких аргументов не привели, а лишь поддались общему мнению.

- Россия не должна бойкотировать чемпионат, который пройдет в другой стране?
- О бойкоте речи не должно быть. В любой ситуации надо сохранять лицо. Надо ехать на чемпионат мира, выступить там достойно, и если ребятам удастся, то и выигрывать. Надо показать, где наше законное место.

- Какие санкции со стороны МОК грозят России?
- Могу точно сказать, что решения будут приняты не в интересах ВАДА, а в интересах Международного олимпийского комитета. 

Александр Зубков: Чемпионат мира-2017, перенесенный из Сочи, Россия бойкотировать не будет

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