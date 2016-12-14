Церемония прощания с Геннадием Цыгуровым пройдет в пятницу в Тольятти
Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что церемония прощания с известным хоккейным тренером Геннадием Цыгуровым пройдет в пятницу на «Лада-Арене» в Тольятти.
Цыгуров скончался сегодня на 75-м году жизни.
«Мне только что позвонила его жена и сказала, что прощание будет в пятницу на «Лада-Арене», – приводит слова Вдовина ТАСС.
Под руководством Цыгурова тольяттинская «Лада» дважды становилась чемпионом МХЛ (1994, 1996).
«Мы – уральские мужики – крепкие…» Последнее интервью Геннадия Цыгурова
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически