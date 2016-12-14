Россия и Венгрия сыграли вничью на чемпионате Европы

Сборная России сыграла вничью с командой Венгрии в матче основного группового раунда чемпионата Европы (26:26).



Матч игрался в шведском Хельсингборге. По итогам первого тайма минимального перевеса добились венгерки (14:13). После перерыва подопечным Евгения Трефилова удалось только сравнять счет.



Напомним, что сборная России, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016, досрочно лишилась шансов на выход в полуфинал первенства континента. Это произошло вчера после ничьей в матче с командой Дании (26:26).

Сегодня россиянки завершили свое выступление на турнире, заняв 4-е место в группе.



Полуфиналы чемпионата Европы и матч за 5-е место будут сыграны 16 декабря.

Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 18 декабря.

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Группа 2

Венгрия – Россия – 26:26 (14:13)

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