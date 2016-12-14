Россия и Венгрия сыграли вничью на чемпионате Европы
Сборная России сыграла вничью с командой Венгрии в матче основного группового раунда чемпионата Европы (26:26).
Матч игрался в шведском Хельсингборге. По итогам первого тайма минимального перевеса добились венгерки (14:13). После перерыва подопечным Евгения Трефилова удалось только сравнять счет.
Напомним, что сборная России, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016, досрочно лишилась шансов на выход в полуфинал первенства континента. Это произошло вчера после ничьей в матче с командой Дании (26:26).
Сегодня россиянки завершили свое выступление на турнире, заняв 4-е место в группе.
Полуфиналы чемпионата Европы и матч за 5-е место будут сыграны 16 декабря.
Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 18 декабря.
Хельсингборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Группа 2
Венгрия – Россия – 26:26 (14:13)