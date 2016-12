Чемпионат ДР Конго прерван из-за нестабильной политической ситуации в стране

Правительство Демократической республики Конго отдало распоряжение о приостановке национального футбольного первенства на неопределенный срок.

Такое решение было принято властями из опасений массовых беспорядков во время игр.

- Общая ситуация в стране рискует проникнуть на стадионы, - заявил Бартелеми Окито, генеральный секретарь Министерства спорта.

The football league in DR Congo has been suspended until further notice https://t.co/2ABVG4cAX4 pic.twitter.com/YBXtNUb0il