Чемпионат ДР Конго прерван из-за нестабильной политической ситуации в стране
Правительство Демократической республики Конго отдало распоряжение о приостановке национального футбольного первенства на неопределенный срок.
Такое решение было принято властями из опасений массовых беспорядков во время игр.
- Общая ситуация в стране рискует проникнуть на стадионы, - заявил Бартелеми Окито, генеральный секретарь Министерства спорта.
The football league in DR Congo has been suspended until further notice https://t.co/2ABVG4cAX4 pic.twitter.com/YBXtNUb0il— BBC Sport (@BBCSport) 14 декабря 2016 г.
12 декабря США и Евросоюз ввели санкции по отношению к ДР Конго. Президент этой африканской страны Жозеф Кабила пробыл на своем посту два отведенных конституцией срока и должен был уйти в отставку 19 декабря, однако теперь он останется на посту дольше положенного. Таковыми оказались условия его соглашения с одной из оппозиционных фракций. А выборы были перенесены на 2018 год.
Отметим, что Кабила впервые стал главой государства в январе 2001 года.
В 2004 году (28 марта и 11 июня) в стране произошли две неудачные попытки государственного переворота, подавленные верными правительству войсками.
Сегодня оппозиция в ДР Конго настаивает на аннулировании мандата Жозефа Кабилы.