МОК приветствовал перенос ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.

О переносе соревнования, которое должно было состояться в Сочи с 13 по 26 февраля, IBSF объявила накануне.

«Международный олимпийский комитет приветствует решение IBSF, которое полностью соответствует рекомендациям олимпийского саммита и исполнительного совета МОК», - отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе независимая комиссия Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена обнародовала вторую часть доклада о злоупотреблениях допингом в России, после чего от участия в чемпионате мира 2017 года отказались сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону.

Новое место его проведения будет объявлено в ближайшее время.