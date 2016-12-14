Александр Горшков: Отменой чемпионата мира в Сочи создан неприятный прецедент

Президент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

- Федерация действовала в рамках рекомендации МОК. Не думаю, что это правильно и хорошее решение. Оно создает неприятный прецедент. Руководители федерации принимали это решение, мотивируя его тем, что спортсмены ряда стран отказались приезжать в Сочи. Но это все в рамках раздутой проблемы, вызванной докладом Макларена.

- В России в январе 2018 года пройдет ЧЕ по фигурному катанию. Не отменят?

- Могу только сказать, мы готовимся к его проведению.

Чемпионата мира по бобслею и скелетону должен был пройти 13-26 февраля на олимпийской трассе в Сочи.