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Ришедли Базур перешел из «Аякса» в «Вольфсбург»

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Ришедли Базур продолжит карьеру в «Вольфсбурге». 

20-летний футболист подпишет с «волками» контракт на четыре с половиной года. Он присоединится к новой команде во зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на Базура претендуют «Барселона», «Челси», а также лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах за «Аякс» 9 матчей и забил один мяч. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 миллионов евро, а его контракт с голландским клубом был рассчитан до 2020 года.

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